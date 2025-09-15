Hallo Paps, Meldung von der Kaltfront: Hier tut man endlich etwas gegen die Drückeberger. Mann, bin ich aufgeregt, die Pläne für den »neuen Wehrdienst« stehen! Du weißt, ich kann es kaum erwarten, in eine »einsatzbereite, kaltstartfähige und durchhaltefähige« Einheit gezogen zu werden. Im Ernst, so steht es im Gesetzentwurf. Hat uns die Sozialkundelehrerin vorgelesen. Klar, vorerst werden unsere Werte noch in der Ukraine verteidigt, aber wir beide wissen es besser, ...

