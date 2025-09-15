In der vergangenen Woche stattete die erzkonservative US-Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, dem belgischen Seehafen Antwerpen einen Besuch ab. »Die USA teilen gerne ihre Expertise, um den Terror zu stoppen«, sagte Noem. Damit gemeint waren südamerikanische Kartelle, die über Antwerpen im großen Stil illegalisierte Drogen nach Europa schmuggeln. »Wir brauchen die Amerikaner«, freute sich der belgische Regierungschef Bart De Wever. »Ministerin Noem hat dar...

Artikel-Länge: 3303 Zeichen

