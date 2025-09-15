Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
15.09.2025 / Ausland / Seite 7

Medien als Zielscheibe

Jemen: Israelischer Angriff auf Sanaa galt auch Zeitungen. USA intensivieren Sanktionen

Wiebke Diehl
Die jemenitische Journalistengewerkschaft spricht von einem »abscheulichen Kriegsverbrechen«: Mindestens 25 Journalisten und insgesamt 46 Menschen sind bei einem israelischen Angriff auf die Hauptstadt Sanaa am vergangenen Mittwoch getötet, über 165 Menschen verletzt worden. Die israelische Luftwaffe hatte die Büros der Zeitungen 26. September und Al-Yemen ins Visier genommen. Attackiert wurden zudem Regierungsgebäude, Wohnviertel und ein Öldepot. Bei seinem Angriff...

