Um 9,5 Prozent sollen die Heuern deutscher Seeleute steigen, wenn es nach der Gewerkschaft Verdi geht: Ende vergangener Woche präsentierten Maren Ulbrich als Branchenleiterin Maritime Wirtschaft und Gewerkschaftssekretär André Scheer die Forderung für die aktuelle Tarifrunde. Den derzeit noch geltenden Tarifvertrag für die deutsche Seeschifffahrt hat Verdi fristgerecht zu Ende 2025 gekündigt. Er hatte ab 1. Oktober 2023 den Seeleuten ein Heuer-Plus von 6,5 Prozent g...

Artikel-Länge: 2502 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.