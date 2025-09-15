Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
15.09.2025 / Inland / Seite 5

Seeleute für deutliches Heuer-Plus

Verdi mit Forderung von 9,5 Prozent in aktueller Tarifrunde. Beruf muss attraktiver werden

Burkhard Ilschner
Um 9,5 Prozent sollen die Heuern deutscher Seeleute steigen, wenn es nach der Gewerkschaft Verdi geht: Ende vergangener Woche präsentierten Maren Ulbrich als Branchenleiterin Maritime Wirtschaft und Gewerkschaftssekretär André Scheer die Forderung für die aktuelle Tarifrunde. Den derzeit noch geltenden Tarifvertrag für die deutsche Seeschifffahrt hat Verdi fristgerecht zu Ende 2025 gekündigt. Er hatte ab 1. Oktober 2023 den Seeleuten ein Heuer-Plus von 6,5 Prozent g...

