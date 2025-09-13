Unter der harmlos wirkenden Überschrift »Die globale Finanzordnung wird politisiert« erschien vor einigen Tagen ein kluger Artikel in der FAZ. Der Titel suggeriert, dass das internationale Finanzsystem bislang unpolitisch gewesen sei. Aber man tut dem Verfasser Johannes Petry, der an der Frankfurter Uni über Finanzen – insbesondere die Chinas – forscht und schreibt, sicher nicht unrecht, wenn man annimmt, dass er sehr wohl weiß, dass Ökonomie und ganz besonders Geld...

Artikel-Länge: 3264 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.