Einsparen. Kürzen. Streichen. Das war der Grundtenor der Sozialstaatsdebatte in den zurückliegenden Wochen. Dabei könnte man ja auch mal die Geldbeschaffung diskutieren. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in seiner am Freitag veröffentlichten »Tariffluchtbilanz« darlegt, entgehen der öffentlichen Daseinsfürsorge jedes Jahr erhebliche Mittel schlicht dadurch, dass Millionen von Arbeitern in untertariflich bezahlten Jobs schuften. Entsprechend wird weniger in di...

Artikel-Länge: 3509 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.