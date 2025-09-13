Der langjährige Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich ist am Freitag aus der Partei ausgetreten. Ein entsprechendes Schreiben mit dem Briefkopf »Ministerpräsident a. D.«, gerichtet an den Parteivorsitzenden Christian Dürr, veröffentlichte Kemmerich auf der Plattform X. Darin heißt es, er sei nach annähernd 20 Jahren Mitgliedschaft in der FDP zu der Überzeugung gelangt, »dass sich meine Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes und die inhaltliche Ausrichtung der Pa...

