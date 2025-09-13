Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. September 2025, Nr. 213
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
13.09.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

»Freude ist ein zentraler Teil von Widerstand«

Übergreifende Solidarität mit dekolonialen Kämpfen und das Dogma der Staatsräson. Ein Gespräch mit Nicky Böhm

Carina Scherer
Wie haben sich Graswurzelbewegungen und Kollektivarbeit in Berlin in den letzten Jahren verändert? Berlin hat eine lange Geschichte bewegungsübergreifender Solidaritätsarbeit und linker Räume wie Køpi, ADEFRA, ISD und die Schokofabrik – wir stehen immer auf den Schultern derer, die vor uns waren. Je nach Bereich unterscheiden sich Arbeit, staatliche Unterstützung oder Repression. Besonders bei palästinasolidarischer Arbeit sind staatliche Interventionen enorm gewach...

Artikel-Länge: 3798 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro