Die dänischen Behörden haben in den 1960er und 70er Jahren mindestens 4.070 Mädchen und Frauen in Grönland unter Zwang die Spirale einsetzen lassen, um ein Anwachsen der Inuitbevölkerung zu verhindern. Dies belegt ein Bericht, den eine unabhängige dänische Kommission am Dienstag vorgestellt hat. Die Kommission konnte 354 Grönländerinnen, die damals Opfer der staatlichen Gewaltmaßnahme wurden, dazu bewegen, über ihr Leid zu berichten. Die Bilanz ist erschütternd. Die...

