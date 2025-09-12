Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
12.09.2025 / Feminismus / Seite 15

Zwangsverhütung bei Inuit

Grönland: Tausenden Mädchen und Frauen teils mit Gewalt Spirale eingesetzt

Jörg Kronauer
Die dänischen Behörden haben in den 1960er und 70er Jahren mindestens 4.070 Mädchen und Frauen in Grönland unter Zwang die Spirale einsetzen lassen, um ein Anwachsen der Inuitbevölkerung zu verhindern. Dies belegt ein Bericht, den eine unabhängige dänische Kommission am Dienstag vorgestellt hat. Die Kommission konnte 354 Grönländerinnen, die damals Opfer der staatlichen Gewaltmaßnahme wurden, dazu bewegen, über ihr Leid zu berichten. Die Bilanz ist erschütternd. Die...

