Die Nordreportage Arztmobil für Obdachlose Die Not auf den Straßen Hamburgs ist immens. Ein 35köpfiges medizinisches Team kümmert sich ehrenamtlich um jene, um die sich der Staat schon längst nicht mehr schert. BRD 2023. NDR, 14.00 Uhr Spreewald – Labyrinth des Wassermanns Das südostbrandenburgische Binnendelta beeindruckt nicht nur durch Fässer voller knackiger Gewürzgurken. Per Kahn geht es auf den Fließen durch die verzweigte Kulturlandschaft. BRD 2005. 3sat, 16....

