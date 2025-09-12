In Magdeburg knallen die Rotkäppchen-Sektkorken. Ganze 2,6 Milliarden schiebt der Bund nach Sachsen-Anhalt, bereitgestellt aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen Infrastruktur. Das Geld soll, wenn es nach Ministerpräsident Reiner Haseloff geht, möglichst schnell ausgegeben werden, damit die Bevölkerung noch vor der Landtagswahl im nächsten Jahr schnallt, dass so ein demokratischer Staat tatsächlich etwas rocken kann. Die letzte Umfrage sah da nicht so rosig aus...

