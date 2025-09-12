Der Auftritt der Münchner Philharmoniker am 18. September in Gent sollte einer der Höhepunkte des »Festival von Flandern« sein. Am Donnerstag wurden die Musiker aus Bayern jedoch wieder ausgeladen, weil der Israeli Lahav Shani das Orchester dirigieren sollte. Der 36jährige ist auch Chefdirigent des israelischen Philharmonieorchesters. »Angesichts seiner Position können wir keine ausreichende Klarheit über seine Haltung dem Völkermord-Regime in Tel Aviv gegenüber sch...

