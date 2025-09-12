Er gehörte zu den bekanntesten Podcastern der Vereinigten Staaten und war mit seiner Organisation »Turning Point USA« maßgeblich an der Mobilisierung von Wählern für Donald Trump beteiligt: Am Mittwoch um 12.10 Uhr (Ortszeit) ist der rechte Aktivist und Trump-Freund Charlie Kirk bei einer Veranstaltung an der Utah Valley Universität erschossen worden. Kurz nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus bestätigte der US-Präsident Kirks Tod auf Truth Social. Er bezeichn...

