Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
12.09.2025 / Inland / Seite 4

Ermittlerbesuch bei »Herrn Krah«

Büros des AfD-Abgeordneten in Berlin, Dresden und Brüssel durchsucht. Fraktion gab grünes Licht

Marc Bebenroth
Die schmallippigen Äußerungen seiner Partei zu dem Vorgang dürften Maximilian Krah wenig überrascht haben. Nachdem ihm am Donnerstag morgen die parlamentarische Immunität entzogen wurde, haben Ermittler das Bundestagsbüro des AfD-Abgeordneten in Berlin sowie Wohn- und Geschäftsräume von ihm in Dresden auf den Kopf gestellt. Auch Büros in Brüssel wurden von belgischen Beamten mit Unterstützung von Eurojust, der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammena...

Artikel-Länge: 3790 Zeichen

