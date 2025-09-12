Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
12.09.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

»Der öffentliche Druck hatte Erfolg«

Erkrankter FMLN-Veteran Atilio Montalvo aus der Haft in Hausarrest überführt. Ein Gespräch mit Silvia Montalvo

Tom Beier, San Salvador
Im Februar 2025 haben wir schon einmal miteinander gesprochen. Damals war Ihr Vater, Atilio Montalvo, ehemaliger Politiker der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) und Mitunterzeichner des UN-Friedensabkommens 1992, unter der kon­struierten Anklage, einen Anschlag vorbereitet zu haben, noch inhaftiert. Inzwischen wurde er in die »bedingte Freiheit« entlassen. Wie kam das, und was bedeutet das? Diese juristischen Entscheidungen sind kompliziert und werde...

Artikel-Länge: 2801 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro