11.09.2025 / Thema / Seite 12

Von Netzen und Gräben

Die Ukraine setzt bei der Verteidigung auf das architektonische Erbe der Sowjetzeit und ein gestaffeltes System von Verteidigungswällen und Antidrohnenkorridoren. Gegen die russische Lufthoheit hilft das aber nicht

Lars Lange
Die Festung ist zurück. Was in Europa lange als Relikt vergangener Jahrhunderte galt, prägt heute die Schlachtfelder der Ukraine. Städte verwandeln sich in Bastionen, Industrieanlagen in unterirdische Bunker, Straßen in Linien aus Beton und Stacheldraht. Russland setzt auf Raketen, Drohnen und Gleitbomben – die Ukraine antwortet mit Mauern, Gräben und Netzen aus Stahl. Zwischen den Trümmern der sowjetischen Industrie und den improvisierten Neubauten der Gegenwart en...

