»Wie viele Fälle hatten Sie?« will der von paranormalen Erscheinungen geplagte Familienvater Jack Smurl (Elliot Cowan) von Dämonenaustreiber Ed Warren (Patrick Wilson) in »Conjuring 4: Das letzte Kapitel« wissen. »Fälle?« Dann denkt er einen Moment nach, um geradezu unheilvoll zu antworten: »Vielleicht 1.000. Jeder Fall ist anders. Jede Familie ist anders. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück, Mann! Alles kann passieren, und wahrscheinlich wird es das auch.« Wen...

Artikel-Länge: 2540 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.