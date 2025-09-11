Über einen Bildschirm huschen farbige, geschwungene Linien, die sich leicht und luftig wie ein Schmetterling bewegen und zu deren Rhythmus der koreanische Künstler Nam June Paik Laute von sich gibt, die wiederum in die Melodie des Liedes »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« übergehen. Das mit einem starken Magneten manipulierte und verfremdete Fernsehbild, dessen ursprüngliche Botschaft verwischt oder überzeichnet wird, versteht der »Vater der Videokunst« als demo...

Artikel-Länge: 3506 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.