Im Wahlkampf hielten viele der britischen Gewerkschaften noch zu Labour. Doch seit die Labour-Regierung im vergangenen Herbst die Heizkostenzulage für Rentner gestrichen hat, sind die Risse im Verhältnis zur Partei tiefer geworden. Die 157. Konferenz des britischen Gewerkschaftsverbands Trade Union Congress (TUC), die am Mittwoch in Brighton zu Ende ging, war geprägt von der Frage, wie sich der Verband zur rechten Politik verhalten soll. Schon im Juli hatte die mitg...

Artikel-Länge: 3130 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.