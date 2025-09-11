Der neue französische Premier heißt Sébastien Lecornu. Er ist der fünfte Regierungschef seit dem 9. Januar 2024, als es Staatschef Emmanuel Macron gefiel, die ehemalige Sozialdemokratin Élisabeth Borne durch den jungen, christlich geprägten Rechtskonservativen Gabriel Attal zu ersetzen. Dem folgte am 5. September der alte europapolitische Haudegen Michel Barnier, bevor am 13. Dezember 2024 François Bayrou übernahm. Der schaffte immerhin neun Monate im Regierungssitz...

Artikel-Länge: 2002 Zeichen

