Iran und die Internationale Atomenergiebehörde, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, haben am Dienstag ein Abkommen unterzeichnet, das den Weg zur Wiederaufnahme der Zusammenarbeit bei der Überwachung des iranischen Atomprogramms ebnen soll. Die Islamische Republik hatte den Inspekteuren der IAEA den Zugang verwehrt, nachdem der Chef der Kontrollbehörde, Rafael Grossi, sich geweigert hatte, die zwölftägigen israelischen Luftangriffe auf Iran und seine Nukl...

Artikel-Länge: 1938 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.