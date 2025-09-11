Wer »Hass« predige oder zu Gewalt greife, »will keine Debatte, sondern gehört vor den Haftrichter«, empörte sich Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel gegenüber Bild am Mittwoch. Genau dort fanden sich die drei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 23 und 39 Jahren am Tag zuvor wieder. Der Haftrichter am Amtsgericht Ulm hatte für alle Untersuchungshaft angeordnet, nachdem sie sich am Montag unmittelbar nach einer Sabotageaktion am Ulmer Produktionsstandort von...

Artikel-Länge: 3621 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.