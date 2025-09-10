Gegründet 1947 Mittwoch, 10. September 2025, Nr. 210
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
10.09.2025 / Antifaschismus / Seite 15

Nein heißt nein

Wien: Rundgang durch Gedenkstätte Steinhof erinnert an Opfer der »Euthanasie«-Verbrechen

Barbara Eder, Wien
Seit Mai dieses Jahres ist der Weg zu Pavillon V am Wiener Otto-Wagner-Areal mit einem Wegweiser versehen. Im Rahmen der Aktion »Wege des Widerstandes« des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) erhielt der Pfad den Namen Karl-Scholda-Weg. Scholda war einer von Tausenden vor Ort Internierten, die Nazi-Psychiatrie belegte ihn mit dem Stigma »asozial«. Laut »Patientenakte« verweigerte er die geforderte Einwilligung zur Zwangssterilisierung: »Ich...

