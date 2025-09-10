Die Kampagne »Exposing Zalando« hat für diesen Mittwoch zu einem Protest vor den Zalando-Büros in Berlin aufgerufen. Anlass ist eine geplante Schulung zu Antisemitismus mit der Meldestelle RIAS. Diese stuft Kritik an Israels Politik häufig als antisemitisch ein. Unter öffentlichem Druck hat Zalando RIAS von der Veranstaltung auf dem eigenen Campus ausgeladen und die Schulung auf einen einstündigen Stream reduziert. Das Unternehmen hält aber weiterhin an der Partners...

