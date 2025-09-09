Carlos Alcaraz hat bei den US Open triumphiert und ist wieder die Nummer eins der ATP-Weltrangliste. Vor den Augen u. a. von US-Präsident Donald Trump gewann der 22jährige am Sonntag das Endspiel im New Yorker Stadtteil Queens (Trumps Heimat) gegen den Titelverteidiger und bisherigen Weltranglistenersten Jannik Sinner deutlich mit 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Die Trophäe durfte er aus den Händen des dreimaligen US-Open-Siegers und Wahl-New-Yorkers Ivan Lendl entgegennehmen. ...

