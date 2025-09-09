Gegründet 1947 Dienstag, 9. September 2025, Nr. 209
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
09.09.2025 / Natur & Wissenschaft / Seite 15

Beispielloser Stillstand

Zum ersten Mal seit Beginn der Messungen ist dieses Jahr die Auftriebsströmung im Golf von Panama ausgeblieben

Marc Püschel
Unerwartet ist im Frühjahr 2025 zum ersten Mal seit Beginn der Messungen eine wichtige Auftriebsströmung im Pazifik ausgefallen. Seit Jahrhunderten sorgt eine saisonale Konstellation von Passatwinden im Golf von Panama jedes Jahr dafür, dass von Januar bis April Tiefenwasser an die Meeresoberfläche strömt. Eine Fläche von rund 60.000 Quadratkilometern des Pazifischen Ozeans wird dadurch mit kühlem und nährstoffreichem Wasser versorgt. Das Phänomen ist für das marine...

