Früher oder später wird in allen Haushalten, in denen mindestens eine Frau wohnt, die große, alles entscheidende Frage gestellt: Worum geht es eigentlich in »Dirty Dancing«? Meine Frau sagt, um Abtreibung. Meine Tochter sagt, um die Rebellion eines Teenagers gegen die eigenen Eltern. Und schon ist eine leidenschaftliche Diskussion eröffnet. Ich sage besser nichts, weil ich erstens als Mann nicht zugeben darf, diesen Film überhaupt zu kennen. Und zweitens ist meine M...

Artikel-Länge: 2051 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.