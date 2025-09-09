Lissabon. Zehntausende waren gekommen: Am Sonntag ist in Portugal das Festa do Avante! zu Ende gegangen. Das Pressefest der gleichnamigen Parteizeitung der Portugiesischen Kommunistischen Partei (PCP) gilt als eine der größten Kulturveranstaltungen des Landes und politischer Auftakt der Partei nach dem Sommer. In der südlich von Lissabon gelegenen Gemeinde Amora präsentierten sich an den drei Tagen die Parteigliederungen mit ihren politischen Themen sowie ihrem kult...

