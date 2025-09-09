Die Zukunft des Raffineriekombinats in Schwedt an der Oder bleibt »weiter im Schwebezustand«, wie es Betriebsrat Benjamin Lebahn dieser Tage ausdrückte. Die Treuhandverwaltung über das deutsche Tochterunternehmen des russischen Rosneft-Konzerns wurde am Montag das nunmehr siebente Mal verlängert. Sie wurde von der Bundesregierung erstmals im September 2022 angeordnet und muss alle sechs Monate verlängert werden, um in Kraft zu bleiben. Anfangs war dieser Verwaltungs...

Artikel-Länge: 3747 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.