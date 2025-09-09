Gegründet 1947 Dienstag, 9. September 2025, Nr. 209
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
09.09.2025 / Inland / Seite 4

Mit Künstlern gegen Krieg

Friedensbündnis ruft zur Kundgebung am Brandenburger Tor gegen Völkermord in Gaza auf

Marc Bebenroth
Dicht gedrängt stehen die Filmenden und Knipsenden in der ersten Reihe. Man wartet auf die prominenten Gesichter. Am Montag haben die BSW-Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht, der Rapper Wasiem Taha alias Massiv und der Theaterbetreiber sowie Schauspieler Dieter Hallervorden in Berlin vor Journalisten die Werbetrommel für die von ihnen initiierte Kundgebung »Stoppt den Völkermord in Gaza!« gerührt. Sie soll am Sonnabend nachmittag am Brandenburger Tor stattfinden. Wa...

Artikel-Länge: 4033 Zeichen

