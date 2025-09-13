Kunst und Kommunismus könnten ein fabelhaftes Paar abgeben, doch in der Moderne leben sie fast immer in trauriger Mésalliance. Darüber, warum das so ist, gibt es viele Bücher, das vielleicht komischste von ihnen heißt »Die Kunst ist in Gefahr«. Das nur 45 Seiten umfassende Bändchen des Künstlers George Grosz (1893–1959) und des Verlegers Wieland Herzfelde (1896–1988) erschien 1925, in dem Jahr, in dem die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) auf ihrem X. Parteit...

Artikel-Länge: 18567 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.