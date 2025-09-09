Wer in den letzten 23 Monaten in Deutschland für die Rechte der Palästinenser auf die Straße gegangen ist, musste mit Strafanzeigen, Zensur, Jobverlust, medialer Hetze, öffentlicher Diffamierung und sogar Abschiebung rechnen. Alle kennen die Bilder aus Berlin von Polizisten, die auf Demonstranten einprügeln, sie würgen und zu Boden werfen. Doch die Angriffe gehen längst nicht mehr nur von der Exekutive aus. Prozionistische Akteure in Deutschland sehen sich offenbar ...

Artikel-Länge: 21216 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.