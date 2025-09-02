Gegen Mitternacht ist der Osten Afghanistans am Sonntag von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Offiziell hat das Beben der Stärke sechs bis Redaktionsschluss am Montag laut Reuters mehr als 800 Menschen das Leben gekostet und nahezu 3.000 weitere verletzt. Allerdings müsse man von weitaus mehr Opfern ausgehen, da die Rettungsarbeiten noch lange nicht abgeschlossen seien. Die werden dadurch erschwert, dass der isl...

Artikel-Länge: 1367 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.