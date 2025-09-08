Gegenwärtig entwickelt sich eine Debatte um die Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Kapital unter den Bedingungen der Vielfachkrise des Kapitalismus. Der »schlanke Staat«, der nach Krise und Ende des Realsozialismus von den Ideologen des Neoliberalismus wie ein Mantra gepredigt worden war, ist offensichtlich außerstande, die aktuellen Krisen des Kapitalismus im Sinne des Systems zu bewältigen. Im Editorial des neuen Heftes der Zeitschrift Z heißt es mit Bl...

Artikel-Länge: 3296 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.