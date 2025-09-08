Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
08.09.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

In 18 Tagen durch die Arktis

Frachter soll Arktisroute von China nach Europa zum Monatsende besonders schnell durchfahren

Burkhard Ilschner
Ende dieses Monats soll der knapp 300 Meter lange und 25 Jahre alte Containerfrachter »Istanbul Bridge«, der unter Liberia-Billigflagge fährt, vom nordostchinesischen Megahafen Quindao aus nach Nordwesteuropa aufbrechen. Diese Ankündigung ist derzeit Anlass für mehr oder weniger skurrile Schlagzeilen – die Rede ist von einem neuen Liniendienst zwischen Fernost und der Nordsee. Das wäre an sich keine Meldung wert, aber hier geht es um eine besonders schnelle Verbindu...

