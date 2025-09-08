Anutin Charnvirakul ist neuer Premier Thailands. Am Freitag hatte eine klare Mehrheit für den Chef der konservativen Bhumjaithai Party gestimmt. Er erhielt 311 Stimmen gegenüber 152 für Chaikasem Nitisiri, den Kandidaten der die bisherige Koalition anführenden Pheu Thai (PT) von Exregierungschefin Paetongtarn Shinawatra. Diese war zuvor, wie schon vor einem Jahr Amtsvorgänger Srettha Thavisin (ebenfalls PT), wegen »unethischen Verhaltens« vom Verfassungsgericht abge...

