Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
08.09.2025 / Inland / Seite 4

Vom Partner zum Verdächtigen

Gegen »Extremisten«: Union will Geheimdienst auf »Demokratieinitiativen« ansetzen

Kristian Stemmler
Es ist eine Herzensangelegenheit der AfD: der Kampf gegen angeblich »linksgerichtete NGOs« wie »Omas gegen rechts«. Jetzt macht die Union sich dieses Anliegen offenbar zu eigen. Nichtregierungsorganisationen sollen künftig vom Inlandsgeheimdienst durchleuchtet werden. In einem Brief an die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, aus dem netzpolitik.org am Freitag abend zitierte, hat Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) angekündigt, dass sich im Programm ...

Artikel-Länge: 3980 Zeichen

