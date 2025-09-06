1850, 9. September: Das Gebiet Oberkalifornien tritt als 31. Staat den USA bei und wird fortan nur noch Kalifornien genannt. Das ehemals mexikanische Gebiet war im Anschluss an die Niederlage Mexikos im Krieg gegen die USA zwei Jahre zuvor an Washington gefallen. Der Vertrag von Guadalupe Hidalgo vom 2. Februar 1848 hatte außerdem die Annexion der heutigen Bundesstaaten Arizona, New Mexico, Utah und von Teilen Colorados und Wyomings geregelt. 1920, 8. September: Mit...

