06.09.2025 / Feuilleton / Seite 14

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Sport im Osten Fußball der Herren: Landespokal-Konferenz In der zweiten Runde des Sachsenpokals muss u. a. Wismut Aue nach Taucha. Der thüringische Titelverteidiger Meuselwitz spielt gegen Schleiz. Und wenn Viertligist Hallescher FC auch im kommenden Jahr im DFB-Pokal antreten möchte, muss er erst mal an Weißenfels vorbei. BRD 2025. MDR, Sa., 14.00 Uhr Handball der Herren: Bundesliga Füchse Berlin – SC Magdeburg Live aus der Max-Schmeling-Halle: Bereits am 3. Spielt...

