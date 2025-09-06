Was zur Hölle ist ein MacGuffin? Fragt Truffaut, und Hitchcock antwortet: Ein Ding, das für die Figuren wichtig ist, nicht für den Zuschauer. Damit war ein elementares dramaturgisches Prinzip formuliert: Handlung benötigt keinen genauer ausgeführten Inhalt, es reicht, wenn er in ihr behauptet wird. Es geht um die Menschen, die um das Ding handeln. Die Weinflasche in »Notorious«, die »Rosebud« formenden Lippen in »Citizen Kane«, der obskure Godot bei Beckett, der leu...

Artikel-Länge: 24281 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.