Stagnativer Kapitalismus

Ab Januar soll die Mehrwertsteuer auf Essen und Trinken im Gasthaus von 19 Prozent auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent gesenkt werden. Ich halte das für eine gute Nachricht, obwohl ich altersbedingt bei weitem nicht mehr soviel Bier trinke wie früher, geschweige denn auswärts esse. Nehmen wir mal an, die Gastronomie gibt die Hälfte der gesparten Kosten an die Kunden weiter und nutzt die andere Hälfte, um besser über die Runden zu kommen, so ergibt sich in ...

