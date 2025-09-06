Zivilisten stellen die große Mehrheit der etwa 6.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen, die ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in israelischen Gefängnissen sitzen. Die meisten während des Krieges Internierten sind Mediziner, Sanitäter, Krankenpfleger, Lehrer, Beamte, Journalisten, Schriftsteller oder Kinder. Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame Recherche des Guardian, der hebräischen Nachrichtenseite Sikha Mekomit (Local Call) und des israelisch-palästinensisc...

Artikel-Länge: 4902 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.