Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
06.09.2025 / Ausland / Seite 6

Israelischer Lehrplan für alle

Brief aus Jerusalem: Palästinensisches Curriculum verboten, UNRWA-Schulen geschlossen.

Helga Baumgarten, Jerusalem
Am 1. September hat das neue Schuljahr begonnen: In Israel, im Staat Palästina, sprich in der Westbank, und natürlich auch in Ostjerusalem. Dort gibt es ein einziges Flüchtlingslager, Schufat, ein Lager, in dem Vertriebene des Kriegs von 1948 leben müssen. Die Kinder dort lernen in Schulen, die vom UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) gebaut wurden und seitdem von ihm betrieben werden. Von Netanjahus Regierung wurde die UNRWA inzwischen zur »Terrororganisa...

