Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
06.09.2025 / Inland / Seite 5

Mehrheit geht früher in Rente

Deutsche Rentenversicherung: Nur 40 Prozent starteten 2024 ihre Altersruhe zur Regelaltersgrenze

David Maiwald
Die Haushalts- und Aufrüstungsplanung der Bundesrepublik geht in die entscheidende Woche. Die Entwürfe, Beratungen und Kabinettsdebatten wurden von einer Kampagne gegen den Sozialstaat begleitet, die kaum einen Bereich der Systeme für soziale Sicherung hierzulande ausgelassen hat. Während Bundeskanzler Friedrich Merz weiterhin der Meinung ist, bei den Armen noch kürzen zu können, wollen andere bei Ruheständlern »sparen« – indem sie länger arbeiten sollen. So hatte d...

Artikel-Länge: 3858 Zeichen

