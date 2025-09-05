Gegründet 1947 Freitag, 5. September 2025, Nr. 206
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
05.09.2025 / Feminismus / Seite 15

Ausgeliefert im Flüchtlingslager

Bangladesch: Rohingya-Frauen- und Mädchen übermäßig von Gewalt und Ausschluss betroffen

Ina Sembdner
Es ist ein riesiges Flüchtlingsgebiet und wie immer in Krieg und Krise leiden Frauen am meisten unter der Situation: Laut einer aktuellen Studie sind Frauen und Mädchen der muslimischen Rohingya in den Flüchtlingslagern im Distrikt Cox’s Bazar im Südosten Bangladeschs besonders oft »Opfer von sexueller Belästigung, Vergewaltigung, Menschenhandel, Armut, Bildungsausgrenzung und sogar Tod«. Die seit 2017 vor Ort tätige Hilfsorganisation Action Aid konstatiert in ihrem...

