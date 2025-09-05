Gegründet 1947 Freitag, 5. September 2025, Nr. 206
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
05.09.2025 / Feuilleton / Seite 11

Die Sache mit dem Bild

Naziraubgut: Streit um Giuseppe Ghislandis »Porträt einer Dame«geht weiter

Gerrit Hoekman
Das Raubkunstgemälde »Porträt einer Dame« des italienischen Malers Giuseppe Ghislandi (1655–1743) ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte danach gesucht. Es befindet sich immer noch in den Händen der Tochter des 1978 in Argentinien verstorbenen deutschen Nazibeamten Friedrich Kadgien. Sie sei bereit, das Gemälde an die argentinische Justiz zu übergeben, erfuhr die niederländische Tageszeitung AD am Dienstag von ihrem Anwalt. Die Tochter und ihr Mann wurden wegen B...

