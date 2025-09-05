Das Raubkunstgemälde »Porträt einer Dame« des italienischen Malers Giuseppe Ghislandi (1655–1743) ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte danach gesucht. Es befindet sich immer noch in den Händen der Tochter des 1978 in Argentinien verstorbenen deutschen Nazibeamten Friedrich Kadgien. Sie sei bereit, das Gemälde an die argentinische Justiz zu übergeben, erfuhr die niederländische Tageszeitung AD am Dienstag von ihrem Anwalt. Die Tochter und ihr Mann wurden wegen B...

