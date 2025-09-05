Gegründet 1947 Freitag, 5. September 2025, Nr. 206
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
05.09.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Norwegens Staatsfonds stößt Caterpillar ab

Ethikrat: Der Baumaschinenhersteller beteilige sich an Völkerrechtsbruch in Gaza und Westbank

Gerrit Hoekman
Der Baumaschinenhersteller Caterpillar ist nicht länger Teil des norwegischen Staatsfonds. Ende August entfernte der größte Investmentfonds der Welt die Anteile am US-Konzern mit Verweis auf die Verwendung der Baumaschinen durch die israelische Armee aus seinem Portfolio. Es bestehe »kein Zweifel«, dass die Caterpillar-Produkte »für weitverbreitete und systematische Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt werden«, zitierte Marketscreener den Ethikrat de...

Artikel-Länge: 3678 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro