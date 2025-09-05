Der Baumaschinenhersteller Caterpillar ist nicht länger Teil des norwegischen Staatsfonds. Ende August entfernte der größte Investmentfonds der Welt die Anteile am US-Konzern mit Verweis auf die Verwendung der Baumaschinen durch die israelische Armee aus seinem Portfolio. Es bestehe »kein Zweifel«, dass die Caterpillar-Produkte »für weitverbreitete und systematische Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt werden«, zitierte Marketscreener den Ethikrat de...

