IAEA-Chef Rafael Grossi hat den Konflikt zwischen der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien und dem Iran wieder einmal in die Schlagzeilen geschoben. Nachrichtenagenturen und andere Medien zitierten am Mittwoch die Worte »ein Gegenstand ernster Sorge« (»a matter of serious concern«) aus Grossis aktuellem Report zum iranischen Atomprogramm für das Treffen des Gouverneursrats (Board of Governors) der IAEA, das am Montag beginnt. Diese Sitzungen finden normalerwei...

Artikel-Länge: 3482 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.