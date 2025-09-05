Vieles kostet mehr – aber nicht unbedingt so, wie man denkt. Tatsächlich sind die Sozialausgaben der Bundesrepublik seit dem Jahr 2000 in absoluten Zahlen deutlich gestiegen. Gemessen an der Wirtschaftsleistung legten sie allerdings nicht zu. Wie eine am Donnerstag bekanntgewordene Anfrage des Linke-Abgeordneten Dietmar Bartsch beim Statistischen Bundesamt ergab, wandte der deutsche Staat 2024 5,53 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für die soziale Sicherung a...

Artikel-Länge: 4037 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.